Alejandro Merino, ex amigo de Adolfo Aguilar y con quien fue relacionado con sentimentalmente, usó sus redes sociales para anunciar que contará su verdad luego de, según afirma, haber visto ‘titulares incendiarios, notas en programas de tv, comentarios malintencionados, comentarios en sus fotos fuera de lugar, insultos, mentiras y más cosas’.

El joven aseguró que optó por callar mucho tiempo para no seguir con el ‘circo’, pero ahora se pronunciará porque su reputación está en juego. “Se ha magullado mi nombre, mi apellido, afectando mi honor”, escribió en un comunicado en Instagram, el mismo que fue difundido por Amor y Fuego.

En ese sentido, aseguró que en unos días estará en un programa de televisión explicando lo sucedido y las medidas legales que tomará en contra de sus detractores.

“Hoy por hoy tengo la edad suficiente para no aguantarle estupideces a nadie y menos a personas que saben la verdad y siguen jugando con ella. Llegó el momento de pinchar el globo. Esta vez me toca a mí contar la verdad, la única verdad que existe y la tengo yo y lo avalan pruebas: conversaciones, chats, audios, videos y fotos ”, indicó.

Un reportero de Amor y Fuego se comunicó con Alejandro Merino y este no confirmó que se esté refiriendo a Adolfo Aguilar ni al ‘Chocolatito’. “No me refiero a nadie, no estoy colocando nombres, solo puedo decirte que todo lo que tenga que ver conmigo lo resolveré de manera legal y se sabrá la verdad, así tenga que llegar a tribunales”, dijo en una llamada telefónica.

PELUCHÍN LLAMA OPORTUNISTA A ALEJANDRO MERINO

Rodrigo González se mostró indignado con el comunicado de Alejandro Merino y aseguró que lo único que busca es afectar a Adolfo Aguilar. “Hace tiempo que tiene ganas de quemar a Adolfo por algo, por qué, no sé, van cambiando los motivos. Tiene años escribiéndome, cada vez que se peleaba con Adolfo, me escribía a mí”, indicó el conductor.

En ese sentido, lo tildó de aprovechado y oportunista. “Nadie ha hablado de él... ¿quién eres? ¿por qué piensa que la gente está pediente de él” , se preguntó Rodrigo González.

ADOLFO AGUILAR NEGÓ A ALEJANDRO MERINO

Amor y Fuego también consignó unas pasadas declaraciones de Alejandro Merino, donde aseguraba que tenía la mejor percepción de Adolfo Aguilar y que eran muy buenos amigos. “ Hablamos un montón de todo” , dijo el joven. Sin embargo, el presentador de televisión aseguró que no tenían una relación muy cercana.

“No es de mi entorno cercano, hemos trabajado juntos, somos patas y ya. Yo lo conozco porque trabajó con nosotros”, acotó el también actor.

