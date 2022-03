Adolfo Aguilar regresó a la conducción de ‘Yo Soy’ para festejar los 10 años, aseguró que él es el ‘histórico’ del programa y que el reality es el ‘Trampolín a la fama’ de los imitadores. ‘Yo Soy 10 años: Duplas Perfectas’ se estrena hoy a las 8.30 de la noche por Latina y en vivo desde el Circuito Mágico del Agua.

“Me fui de ‘Yo Soy’, básicamente de la televisión porque no me daba el tiempo para hacer cine, que es lo que a mí me gusta, y los requerimientos del programa diario es bien demandante, por eso me fui”, dijo Adolfo.

Y ahora estás de regreso.

Mira, Yo Soy es un programa tan bonito y tan generoso, en general, no solo con nosotros, los talentos dentro del programa, sino con los participantes. Todas las personas que han pasado por Yo Soy han sido tocados y nos ha ayudado de alguna manera en nuestras vidas, siempre en positivo. Que cumpla 10 años es un hito, diría histórico, y me encanta que me hayan convocado y tomado en cuenta para ser parte de este proyecto tan bonito.

Entonces, tú vendrías a ser el verdadero histórico de Yo Soy...

Soy el conductor del programa digamos, luego aparecieron los demás (risas). Pero sí es un lindo programa y a mí me encanta, la paso muy bien con mis compañeros, me río mucho.

Uno pensaría que después de 10 años el formato está desgastado y es repetitivo, pero siempre encuentran la manera de renovarlo...

Es porque el talento no se acaba, esa es la verdad. Siempre hay talento, nuevas caras, personas que descubrir. Entonces, yo siempre comparo a Yo Soy como un Trampolín a la Fama ja, ja, ja...

Si Yo Soy es como Trampolín a la Fama, ¿tú serías Ferrando?

Claro ja, ja, ja. Katia sería como la Gringa Inga, Maricarmen (Marín) sería Violeta, Fernando Armas sería Carbajal y Ricardo (Morán) es como Tribilín ja, ja, ja.

En esta temporada que es ‘Yo Soy 10 años: Duplas Perfectas’ vas a trabajar por primera vez con Jorge Henderson.

Sí, lo amo, es realmente una institución de la música. Es una persona con conocimiento del artista desde el origen, porque una cosa es conocer técnica o vocalmente a los artistas como lo hacen mis compañeros como jueces porque los estudian y trabajan en base a lo que escuchan, y otra es conocerlo a nivel personal como los conocía o conoce Jorge. Es como que le da un plus bien interesante, yo le comentaba y le decía a Jorge que era parte de la historia televisiva del Perú y ha vuelto a la televisión a ayudar a ser parte de la historia a Yo Soy. Es un honor tenerlo en el jurado.