A través de su programa en radio Capital, Adolfo Bolívar criticó duramente a la serie de Michelle Alexander que abordará cómo se afrontó la pandemia del coronavirus en Perú desde la visión de distintas profesiones.

Como se sabe, ‘La otra orilla’ narrará el drama que atraviesa una doctora, una periodista, un policía, un profesor y una mujer dedicada al servicio de limpieza pública. A través de sus testimonios conoceremos cómo enfrentaron la pandemia.

Para el locutor, Michelle Alexander y su productora está aprovechando la coyuntura para hacer rating de una desgracia, en referencia a la pandemia del coronavirus.

“Por más que nos digan que esta serie tiene un enfoque de reconocer la labor de la gente que está en primera línea, que es verdad (…) Pero no es momento, ese no es el rollo, la idea es hacer rating (...) lo que hay acá es una pura intención de hacer rating en la cresta de la ola de una tragedia y una desgracia que estamos viviendo, no se trata de una serie para aplaudir a nadie”, indicó Bolívar.

En redes sociales las opiniones estuvieron divididas. Unos apoyaban a Michelle Alexander por su nueva producción mientras que otros la criticaban.

Adolfo Bolívar sobre serie de Michelle Alexander - TROME