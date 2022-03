El actor Adolfo Chuiman contó no sentirse preocupado por el rating, ahora que regresen con la serie ‘Al fondo hay sitio’, pues el público siempre ha apoyado con las series que ha protagonizado y sobre todo, porque siempre trabaja con mucho cariño. Además, señala que viene superando un dolor en la rodilla para quedar listo y volver a encarnar al recordado ‘Peter’.

“No me obsesiona el rating, sé que es importante para el canal, la producción... pero siempre las series en las que participo le ha ido bien en ese sentido, y yo sigo haciendo caso a mis maestros, de trabajar siempre con mucho cariño y respeto hacia el público”, dijo Adolfo Chuiman.

¿Crees que puedan acercarse a las cifras que tuvieron anteriormente?

Eso solo dependerá del cariño de la gente, eran otros tiempos, no habían las plataformas en internet con mucha oferta de series y películas, pero hay un público que se encariñó con la historia y por eso, se ha repetido varias veces en otros horarios. Aún recuerdo que llegamos a los 50 puntos de rating cuando se emitió el capítulo de mi muerte, fue algo que paralizó al público y causó mucho revuelo.

¿Ya estás listo para retomar las grabaciones?

Sí, siempre cuidándome, tengo mis tres vacunas. Solo recuperándome de un pequeño dolor en la rodilla, es que hace un tiempo tuve una caída pero no me molestó en su momento y ahora tengo una pequeña incomodidad que estoy superando, pues en abril regresamos a las grabaciones de la serie.

‘SIEMPRE ME LLAMAN PETER’

El actor Adolfo Chuiman contó que se encuentra emocionado con las muestras de cariño del público, al conocer que vuelve la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’, luego de verse en pantallas el primer avance del regreso de los ‘González’ y los ‘Maldini’ en el capítulo final de ‘De vuelta al barrio’, que acabó el último viernes después de 4 años en pantallas.

“La gente extrañaba mucho la serie ‘Al fondo hay sitio’, en las pocas veces que he salido a la calle todo el mundo me decía ‘Hola, Peter’, ‘Buena, Peter’, creo que dejé de ser Chuiman... y con lo que ha salido el viernes me han llegado muchas felicitaciones, la gente está contenta”, comentó Adolfo Chuiman.

¿Confías en que tendrán el mismo éxito arrollador?

Siempre dije que la serie tenía para un par de años más y ahora retomaremos dicho camino, y volver a tener ese cariño del público.

¿Cómo fue ese reencuentro con tus compañeros?

Muy emocionante, siempre habíamos mantenido contacto, pero no los veía, fue lindo aunque no podíamos abrazarnos. Aunque no me creas, estaba muy nervioso en las grabaciones, era como un león que regresaba a la selva después de estar un par de años en cautiverio... todo por la pandemia.