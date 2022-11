El actor Adolfo Chuiman agradeció al público el respaldo que le viene dando a la serie ‘Al fondo hay sitio’, que se mantiene en el primer lugar de sintonía. Además, reveló que no esperaba que pudieran repetir el éxito que tuvieron en años anteriores y ahora sabe que están en el corazón del público.

“Estoy al tanto de las cifras del rating y es asombroso el cariño del público, el respaldo que nos brinda noche a noche, todo el equipo está muy agradecido”, comentó Adolfo Chuiman.

¿Esperabas que repitieran el éxito de años anteriores?

En un primer momento no, pero ahora estoy convencido que estamos en el corazón del pueblo peruano, y que ‘Al fondo hay sitio’ se ha convertido en un fenómeno de la televisión. Cuando se acabó la serie mucha gente me pedía el regreso y estamos felices porque seguiremos el próximo año.

Aún hay mucho por contar...

Claro, los guionistas hacen bien su trabajo y nosotros dedicamos muchas horas a las grabaciones para que se vea una buena historia. A veces, terminó bien cansado, pero feliz de darle vida a un personaje tan querido.

Ahora en vacaciones te relajarás...

Bueno, siempre es bueno tener el ‘reposo del guerrero’; pero también tengo un par de ofertas para hacer cine, así que estoy definiendo eso.

PATRICIO SUÁREZ ORGULLOSO

Hace unos días Adolfo Chuiman habló de la escena que grabó en Al Fondo Hay Sitio bailando la canción ‘Disco Bar’ de Patricio Suárez Vértiz. El popular ‘Peter’ aseguró que siempre le ha gustado bailar y que eso le viene de familia. “Yo quería más, me faltó más de la mitad”, dijo para las cámaras de Estás en Todas.

Asimismo, aseguró que sacó inspiración de Miguel Bosé para su interpretación. “Casi me tiro al suelo pero dije ya mucho. Atrás me estaban vacilando, son cosas espontáneas, salen más bonitas que las cosas ensayadas. Cualquiera puede ensayar pero no improvisar”, acotó el actor.

Por su parte, Patricio Suárez Vértiz fue consultado por el baile de Adolfo Chuiman y se mostró orgulloso.

“Es un honor que haya bailado la canción. Adolfo conoce mucho a Pedro, Pedro lo adora, lo admira, en mi familia somos sus fanáticos, desde antes de Risas y Salsa, desde ahí ya lo seguíamos. En mi cumpleaños lo invitamos, estuvo con Pedro, conmigo y creo que ahí ha estado absorbiendo, como Giovanni, eso ha ayudado”, dijo el cantante.

Patricio Suárez Vértiz también declaró para el programa sabatino y aseguró que invitó a Giovanni Ciccia a un concierto suyo, pero antes se conocieron en persona. “Eso ayudó mucho para que sepa cómo funciona lo mío, creo que de ahí, como buen artista que es, ha rescatado la canción y mi personalidad, me parece genial, ha estudiado, no ha sido así nomás. Ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y también mi personalidad ”, acotó el cantante.

TE PUEDE INTERESAR

‘Peluchín’ compara a Gisela Valcárcel con Yola Polastri: “Se parece físicamente”

¿Por qué Morgan Freeman llevaba un guante en la mano izquierda durante la inauguración del Mundial?

Blanca Arellano: Laura Bozzo se muestra indignada y comparte pruebas contra Juan Villafuerte