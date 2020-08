Por Eric Castillo

El actor Adolfo Chuiman, el popular ’Benigno’ de la serie ’De vuelta al barrio’ cuenta que siente temor de salir a la calle e infectarse con el coronavirus, ante las altas cifras de contagios diarios en el país y el colapso de los hospitales.

“La situación cada día está más complicada y siento miedo de salir a la calle. El martes salí después de varias semanas, estaba temeroso y me puse a correr unos minutos en el parque porque ya no aguantaba tanto encierro”, comentó el actor.

Respecto a su participación en la novela ‘De vuelta al barrio’, donde interpreta a ‘Benigno’, dijo que podría reintegrarse en diciembre. “Sigo de vacaciones forzadas hasta diciembre, por eso me tengo que seguir cuidando porque soy vulnerable. Es una situación dura pero no me queda de otra”, enfatizó.

PERDIÓ A SU HERMANO

En junio último, Adolfo Chuiman sufrió la repentina muerte de su hermano mayor Fernando, a causa del coronavirus, hecho que lo sumó en una profunda tristeza porque no pudo darle el último adiós. Por eso, desde esa fecha sale muy poco a la calle.

Además, critica a la gente que toma como un juego el coronavirus y no cumple con las medidas de bioseguridad. “Este virus no es un juego, es una lamentable tragedia lo que ha pasado en Los Olivos pero sucede en todo lugar, pues tengo amigos que me llaman e invitan a reuniones pero les digo tajantemente que no. En estos momentos hay que cuidarse, no existe una vacuna”, señaló.