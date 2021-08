El reconocido actor nacional Adolfo Chuiman contó que este año cumple 50 años en la escena artística y lamenta no poder hacer alguna celebración debido a la pandemia que se vive en todo el país, y recordó que sus inicios fueron en el teatro clásico.

“Este año cumplo 50 años como actor y he recordado mis inicios en el teatro, haciendo obras clásicas. Es una pena que no pueda hacer ningún tipo de celebración, pues una de las cosas que me gustaría es volver a las tablas. En los años 70 formé parte del grupo Histrión y desde ahí puede representar muchas grandes obras teatrales de autores como Pirandello, Brecht, Lorca y muchos otros”, enfatiza Adolfo Chuiman.

Luego de esa primera etapa, Chuiman contó que pasó a la televisión donde participó en una serie de programa exitosos como Risas y Salsa, ¿Quién soy yo?, Taxista ra ra, Mil Oficios, Así es la vida, Al fondo hay sitio y actualmente en ‘De vuelta al barrio’.

SE ENCUENTRA VACUNADO

Hace unas semanas, Adolfo Chuiman recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y expresó su deseo de incorporarse a sus labores artísticas, como en el exitoso programa ‘De vuelta al barrio’, que se emite diariamente en América Televisión. Además, Además, espera que la vacunación siga avanzando para que podamos volver a la normalidad.

“Ya tengo las dos dosis de la vacuna pero igual me estoy cuidando mucho, salgo muy poco de mi casa porque la pandemia no ha acabado. Espero que la vacunación siga dándose en todo el país para que podamos estar protegidos y se reactiven todas las actividades. Por ejemplo, yo extraño mucho poder asistir a las grabaciones de la serie este mal sueño acabe y poder recuperar nuestra rutina”, indicó Chuiman.

CASADO HACE MÁS DE 40 AÑOS

El actor está casado con Gladys Santa Cruz, más conocida como Pirula, más de 40 años. Ha pasado casi toda su vida con ella y hace unos años, reveló en Correo, que su único secreto para durar tantos años es “ser inteligente”. Además, dice, que “ella es explosiva, aprendí a domar el león, además soy adelantador, no atrasador. En la casa soy el marido, en la calle Adolfo Chuiman”, resalta.

Durante una entrevista en 2015, el actor peruano contó cómo conoció a su esposa, a quien conoció cuando era menor de edad. “Yo la conoció cuando tenía 17 años, más o menos. Era mi vecina. Yo era de la Avenida Arica (en Breña) y ella de uno de los jirones”, reveló Adolfo Chuiman. “Yo tendría 24 o 25 años”, agregó.

En 1976, Adolfo contrajo matrimonio con Gladys Santa Cruz y desde entonces han estado juntos. Fruto del amor, el actor y su Pirula, como el la llama, tuvieron dos hijos, Carla y Giancarlo, dedicados ambos a la televisión.