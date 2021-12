El actor Adolfo Chuiman contó que se encuentra emocionado con las muestras de cariño del público, al conocer que vuelve la exitosa serie ‘Al fondo hay sitio’, luego de verse en pantallas el primer avance del regreso de los ‘González’ y los ‘Maldini’ en el capítulo final de ‘De vuelta al barrio’, que acabó el último viernes después de 4 años en pantallas.

“La gente extrañaba mucho la serie ‘Al fondo hay sitio’, en las pocas veces que he salido a la calle todo el mundo me decía ‘Hola, Peter’, ‘Buena Peter’, creo que dejé de ser Chuiman... y con lo que ha salido el viernes me han llegado muchas felicitaciones, la gente está contenta”, comentó Adolfo Chuiman.

¿Confías en que tendrán el mismo éxito arrollador?

Siempre dije que la serie tenía para un par de años más y ahora retomaremos dicho camino, y volver a tener ese cariño del público.

¿Cómo fue ese reencuentro con tus compañeros?

Muy emocionante, siempre habíamos mantenido contacto, pero no los veía, fue lindo aunque no podíamos abrazarnos. Aunque no me creas, estaba muy nervioso en las grabaciones, era como un león que regresaba a la selva después de estar un par de años en cautiverio... todo por la pandemia.

¿Qué planes por Navidad?

Como siempre en familia, ya tengo las tres dosis de la vacuna pero debemos seguir cuidándonos. Ahora más que nunca para poder regresar el próximo año sin problemas a las grabaciones. Además, le tengo mucho respeto a este virus, pues se ha llevado a uno de mis hermanos y varios amigos.

‘VOLVIÓ A PACHACÁMAC’

Hace unos días, Adolfo Chuiman, quien es uno de los actores confirmados para el regreso de ‘Al fondo hay sitio’. ‘Peter’ se dejó ver en el video promocional de la serie y, en ese marco, compartió su emoción al volver a los sets de grabación, después de dos años, cuando regresó a Pachacámac para grabar unas escenas de la nueva temporada.

“Ha sido emocionante volver a los sets después de dos años y ver a muchos amigos, me recibieron con alegría y hasta con aplausos, me emocioné. Luego, hemos podido grabar algunas escenas y espero que el próximo año regresemos con todo”, precisó el actor.

Adolfo Chuiman agregó que ya tiene la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, por lo que se siente un poco más seguro de regresar a los estudios.

“Ahora me siento un poco más seguro para volver a trabajar, pero siempre me estoy cuidando, he pasado casi dos años encerrado en mi casa”, indicó.