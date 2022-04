El actor Adolfo Chuiman señaló que se quedó frío al enterarse que en las redes sociales lo estaban dando por muerto, y que varias personas lo llamaron muy desesperados preocupados por su salud. Además, que la próxima semana iniciarán las grabaciones de la nueva temporada de la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde esperan seguir cautivando al público.

“No entiendo qué pasa con algunas personas que inventan cosas de ese tipo, qué tendrán en la cabeza. Particularmente no me interesan esos chismes, pero me preocupa porque mi familia se ve afectada con esas noticias falsas. He recibido las llamadas de varias personas preocupados por mi estado y hasta en la calle me dijeron ‘pero Adolfo, dicen que has muerto’, y les he respondido: ‘estoy penando, ja, ja’. Sin embargo, para felicidad de las muchas personas que me quieren y aprecian, me encuentro bien de salud, estoy lleno de vitalidad”, enfatiza Adolfo Chuiman.

En otro momento, cuenta que se encuentra listo para iniciar la próxima semana las grabaciones de la nueva temporada de serie ‘Al fondo hay sitio’. “Ya hemos tenido algunas reuniones con todo el equipo y hay mucho optimismo para regresar a los sets de grabación y darle vida a personajes tan entrañables para el público. Lo que buscamos es divertir a la gente en su casa”, añadió Chuiman.

NO LE PREOCUPA EL RATING

Hace unos días, Adolfo Chuiman contó no sentirse preocupado por el rating, ahora que regresen con la serie ‘Al fondo hay sitio’, pues el público siempre ha apoyado con las series que ha protagonizado y sobre todo, porque siempre trabaja con mucho cariño. Además, señala que viene superando un dolor en la rodilla para quedar listo y volver a encarnar al recordado ‘Peter’.

No me obsesiona el rating, sé que es importante para el canal, la producción... pero siempre las series en las que participo le ha ido bien en ese sentido, y yo sigo haciendo caso a mis maestros, de trabajar siempre con mucho cariño y respeto hacia el público”, dijo Adolfo Chuiman.

¿Crees que puedan acercarse a las cifras que tuvieron anteriormente?

Eso solo dependerá del cariño de la gente, eran otros tiempos, no habían las plataformas en internet con mucha oferta de series y películas, pero hay un público que se encariñó con la historia y por eso, se ha repetido varias veces en otros horarios. Aún recuerdo que llegamos a los 50 puntos de rating cuando se emitió el capítulo de mi muerte, fue algo que paralizó al público y causó mucho revuelo.