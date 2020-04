El actor Adolfo Chuiman afirmó que cumple estrictamente con la cuarentena establecida por el gobierno, y tiene temor de volver a las grabaciones de la serie ‘De vuelta al barrio’, pues la propagación del coronavirus sigue en aumento.

“Desde que se decretó la cuarentena no he salido de mi casa, estoy haciendo caso a las recomendaciones del gobierno, pues este virus es mortal, una cosa que no se ha visto antes. He vivido el cólera, el terrorismo... pero este coronavirus es como un arma silenciosa”, comenta Chuiman.

¿Te da cierto temor salir a la calle?

Es que no sabes quién puede estar contagiado, yo no quiero exponerme ni poner a mi familia en riesgo. Por ahora no tenemos fecha para volver a las grabaciones de la serie, pero sí tengo temor porque somos un elenco numeroso de actores, técnicos y hasta de maquilladoras. Somos una familia, existen afectos entre nosotros y sabemos que debemos ser responsables para frenar el contagio.

Muchas industrias están paralizadas y otras van a sufrir mucho para reactivarse...

Va a ser un proceso lento, pero todos debemos poner el hombro. Hemos superado situaciones más complicadas.

(Eric Castillo)