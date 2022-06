El actor Adolfo Chuiman, quien interpreta al mayordomo ‘Peter’, agradeció el apoyo de los fans al conocer que el debut de ‘Al fondo hay sitio’ tuvo picos de 34,7 puntos de rating, y señaló que la ‘magia con el público sigue intacta’. Además, contó que su personaje es muy fiel y sigue enamorado de ‘Francesca Maldini’ (Ivonne Fraysinett).

La serie de América Televisión fue el programa más visto del último miércoles con 31,1 puntos de rating, superando a su competencia ‘Andrea’ que alcanzó 8,6 y ‘Yo soy’ con 4.8 puntos. Además, fue el más visto del día miércoles.

“He quedado sorprendido con las altas cifras del rating, sinceramente yo esperaba llegar a los 30 puntos de rating en un par de meses, cuando la serie esté bien cuajada... pero el público ha esperado más de cinco años y nos ha dado su respaldo desde el inicio. Esto me llena de alegría, me emociona y también nos carga de responsabilidad para seguir entreteniendo al público cada noche”, comentó el popular ‘Peter’.

Los Gonzales y Maldini siguen vigentes...

La magia con el público sigue intacta y hay un elenco muy profesional que no perdido la línea de sus personajes. ‘Peter’ sigue siendo fiel a ‘Francesca Maldini’ y enamorado.

Además, se viene un personaje siniestro en la historia...

Es la primera sorpresa y vendrán más. Como dice la canción ‘esto se pone bueno’, ja, ja, ja.

Han venido grabando desde hace varias semanas...

Hemos empezado un trabajo muy dedicado, no solo por parte de los actores sino del equipo de producción, guionistas, pues todos hemos sumado un granito para que el producto final sea bueno y que todos lo puedan disfrutar.

IVONNE TERMINÓ EMOCIONADA

Así como Chuiman, la totalidad de los actores y equipo de producción vieron el primer capítulo en un restaurante en Lince, cerca a lo que fue las locaciones de Los Mirtos.

“Este primer capítulo superó mis expectativas, me he emocionado mucho, he llorado y reído. Estamos trabajando desde las 5 de la mañana y hay un buen resultado”, comentó.

Asimismo, Erick Elera se mostró contento y no descarta el regreso de Nataliel Sánchez.

“Podría darse más adelante, ella no está muerta, veremos como camina todo y sería lindo tener a mi querida chukisita”, añadió el actor.

Finalmente, Magdyel Ugaz agregó que sabía del amor del público hacia la serie y espera que esta nueva etapa siga entreteniendo al público anterior y al nuevo.