El actor Adolfo Chuiman, quien interpreta a ‘Peter’ en Al fondo hay sitio, contó que se vienen muchas sorpresas en la serie con el ingreso de ‘Claudia Llanos’, la popular ‘Mirada de tiburón’. Además, recordemos que la exitosa producción regresa este lunes 9 de enero a las pantallas.

“El regreso de la ‘Mirada de tiburón’ dejó a todos en suspenso y seguro que traerá muchas sorpresas, pues no olvidemos que ella intentó matar a ‘Peter’. Los guionistas han sido muy hábiles y los actores aportamos todo nuestro talento”, dijo Adolfo Chuiman.

Luego, agregó que quedó mus satisfecho con los nuevos actores que ingresaron en la temporada del año pasado. “Los nuevos chicos son para aplaudir, pues se adaptaron muy rápido al elenco y la historia; y se debe resaltar su trabajo en pantallas”, dijo.

Por otro lado, contó que se siente muy aliviado porque su amigo Rodolfo Carrión, Felpudini’, se encuentra mejor de salud tras tener algunos problemas en el corazón.

“He hablado con él y me dijo que se encuentra bastante recuperado y estoy más aliviado. Sé que está trabajando junto a Efraín Aguilar y le va muy bien”, agregó.

RECIBIÓ HOMENAJE EN AMÉRICA TELEVISIÓN

Los actores de ‘Al fondo hay sitio’, Adolfo Chuiman (76) e Yvonne Frayssinet (72) fueron homenajeados por su amplia trayectoria artística y recibieron estrellas en el llamado ‘paseo de la fama’ de América Televisión, donde mencionados personajes estuvieron acompañados de sus familiares cercanos y compañeros del elenco de la serie.

“Este reconocimiento por tantos años de trabajo es un acto de amor y cariño. Soy una mujer afortunada porque trabajo en mi vocación, eso no lo puede hacer cualquier persona. Estoy contenta y agradecida. La serie me encanta, tiene éxito, mis compañeros son de primera, estoy rodeada de gente noble y humilde, así que tengo suficientes motivos para ser feliz”, expresó Frayssinet.

Luego, Chuiman añadió: “Estoy muy contento. Este reconocimiento me da más empuje para seguir desarrollándome en mi carrera, sobre todo por los momentos que está pasando el país”, mencionó el distinguido actor.

Asimismo, los actores Adolfo Chuiman e Yvonne Frayssinet señalaron que aún no evalúan ni piensan en la posibilidad de retirarse de los escenarios o dejar de actuar.

“Llevo casi 47 años de trayectoria. Los años han pasado súper rápido. ¿Si he pensado en el retiro? No. Me siento fuerte, llena de vitalidad, de energía, de proyectos, sueños e ilusión tal como cuando recién empecé. Me veo bien, tengo la memoria impecable, intacta, tengo rapidez mental, buenas reacciones, el día que vea que ya no hay eso... daré un paso al costado”, comentó la actriz, seguido por el actor. “Todavía hay Chuiman para rato, eso sí, siempre cuidándose”, acotó la figura de América Televisión.

