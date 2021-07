El actor Adolfo Chuiman, popular por su personaje de ‘Benigno Bravo’ en la serie ‘De vuelta al barrio’ comentó que planea escribir un libro contando parte de su vida artística y algunas anécdotas, en sus más de 40 años dedicados a la actuación. Asimismo, lamenta no poder volver a los sets de televisión, a pesar, de que encuentra inmunizado con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Mucha gente, entre amigos y familiares me han dicho que debería de escribir un libro contando parte de mi historia, y bueno, no lo descarto, creo que sería bonito compartir algunas cosas de mi vida, algunas anécdotas que he vivido y otras que he visto… pero no todas, pues algunos podrían sentirse afectados, ja, ja, ja”, comentó el actor de ‘De vuelta al barrio’.

Recordemos que Adolfo Chuiman alcanzó la popularidad en los años 80 cuando formó parte del elenco del programa cómico ‘Risas y Salsa’, donde popularizó a personajes como ‘Avelino’ e innumerables caracterizaciones. Luego, protagonizó diversas series como ‘Taxista ra ra’, ‘Mil Oficios’, ‘Al fondo hay sitio’ y recientemente ‘De vuelta al barrio’.

Respecto a la serie de ‘América Televisión’, detalla que aunque tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, aún no hay luz verde para su regreso a los sets de televisión. “Por ahora es imposible regresar a grabar, no hay autorización para volver a trabajar, creo que esperan que todos estén vacunados. Más allá de que he recibido las dos dosis tampoco me confío y me sigo cuidando mucho más, sobre todo cuando ahora los especialistas están hablando de la posibilidad de una tercera ola tras la aparición de una nueva cepa”, agregó Adolfo Chuiman.

En otro momento, el actor espera que todo vaya mejorando para retomar algunos proyectos que dejó en stand bye por la pandemia. “Antes de la pandemia recibí dos ofertas para hacer cine, estaba entusiasmado con la idea y las propuestas, pues una era del extranjero... pero todo se paralizó y no hay fechas para retomarlos. Esta pandemia no solo nos ha quitado a seres queridos, sino que en muchos casos la posibilidad de trabajar”, agregó.

Finalmente, dijo que su nieto Luca le ha confesado su deseo de estudiar actuación y seguir sus pasos. “Bueno, mi nieto ya tiene 16 años y le gusta la actuación, pero le he dicho que tiene que estudiar, prepararse bien y abrir su propio camino”, dijo.