El actor Adolfo Chuiman tildó de ‘descerebrados’ a los responsables de lanzar rumores sobre su muerte en las redes sociales, y que ha alertado a sus familiares y amigos, quienes lo llaman preocupados.

“ Es la tercera vez que me están matando, no entiendo qué tiene esa gente, es ociosa , son descerebrados para afirmar esas cosas en las redes sociales. Pero finalmente prefiero reírme, no les daré el gusto de amargarme la vida. Hoy en día es más importante reír y llevar una vida sana”, comentó Adolfo Chuiman.

Hasta su hija Carla tuvo que usar sus redes sociales para desmentir el hecho, ante las llamadas que recibía de algunos familiares y amistades.

Finalmente, Chuiman cuenta que espera volver pronto a la serie Al fondo hay sitio tras el repentino viaje de su personaje.

“Espero reaparecer pronto en la historia, por ahora Peter se alejó de Francesca Maldini tras confesar que compró el terreno para la casa de los González”, dijo.

Adolfo Chuiman como Peter McKay en "Al fondo hay sitio" (Foto: América TV)

PETER DEJÓ A FRANCESCA MALDINI

Hace unos días se estrenó el primer capítulo de la décima temporada de “Al fondo hay sitio”. En este episodio, ‘Peter’ (Adolfo Chuiman) le confesó a ‘Francesca Maldini’ (Yvonne Frayssinet) que ‘Diego Montalbán’ se casó con ella por dinero, pero ‘Madame’ no le creyó a su mayordomo.

Al no conseguir que ‘Madame’ abra los ojos sobre su matrimonio, el mayordomo decidió abandonar la mansión en el horario de la noche y sin despedirse.

Al día siguiente, toda la familia ‘Maldini-Montalbán’ preguntaba por ‘Peter’ y ‘Francesca’ decidió ir en busca de su “amigo”, pero él no respondió al llamado. Ella ingresó a la habitación de él y encontró una carta de despedida.

Como se recuerda, ‘Francesca Maldini’ terminó decepcionada de ‘Peter’ porque descubrió que él compró la casa de ‘Los González’ al frente de la suya.

RECIBIÓ HOMENAJE

Los actores de ‘Al fondo hay sitio’, Adolfo Chuiman (76) e Yvonne Frayssinet (72) fueron homenajeados por su amplia trayectoria artística y recibieron estrellas en el llamado ‘paseo de la fama’ de América Televisión, donde mencionados personajes estuvieron acompañados de sus familiares cercanos y compañeros del elenco de la serie. “Este reconocimiento por tantos años de trabajo es un acto de amor y cariño. Soy una mujer afortunada porque trabajo en mi vocación, eso no lo puede hacer cualquier persona. Estoy contenta y agradecida. La serie me encanta, tiene éxito, mis compañeros son de primera, estoy rodeada de gente noble y humilde, así que tengo suficientes motivos para ser feliz”, expresó Frayssinet, seguida por Chuiman. “Estoy muy contento. Este reconocimiento me da más empuje para seguir desarrollándome en mi carrera, sobre todo por los momentos que está pasando el país”, mencionó el distinguido actor.

TE PUEDE INTERESAR:

Karla ‘destruye’ a Melissa en vivo: “Mosca muerta, aparenta ser amable; pero es un lobo disfrazado de oveja”

Revelan el exorbitante precio del vestido de Alessia en el Miss Universo: “Valorizado en 50 mil dólares”

Jossmery Toledo denuncia cuenta falsa que ofrece contenido para adultos en su nombre