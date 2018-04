Adolfo Chuiman a Rebeca Escribens: "Estás riquísima" ¡Qué cosa! [FOTOS]

‘Es guapa y tiene barrio’, comentó Adolfo Chuiman sobre Rebeca Escribens, con quien bailó la salsa ‘Pa’ bravo yo’ durante el bloque de ‘América espectáculos’, y a quien no dudó en piropear.

“Conozco a Rebeca desde hace tiempo, es una chica muy agradable, simpática y vacilonera. Además, siempre tiene la palabra precisa en sus comentarios y me alegra las mañanas”, comentó el popular ‘Benigno’ del programa ‘De vuelta al barrio’.

En las redes sociales comentaban que estabas ‘piropeador’...

Bueno, Rebeca es una mujer guapísima. Además, tiene barrio porque es del Callao y eso siempre llama la atención, tiene carácter.

En un momento le dijiste: estás riquísima...

Claro, era para vacilarla, pues la toqué y luego probé mi dedo, ja, ja, ja... Ella se ha reído mucho. Y claro, apenas escuché ‘Pa’ bravo yo’, la saqué a bailar. Esa es mi canción, la salsa brava de Justo Betancourt.

Se te ve renovado...

Estoy a full pilas con el inicio de la segunda temporada del programa ‘De vuelta al barrio’. Esta vez llegamos con más comedia, la gente se va a divertir mucho.

‘ME INTIMIDA’

Por otro lado, Rebeca comentó que Fabio Agostini, actual novio de Mayra Goñi, lo intimida.

“Fabio Agostini es grandote, no es mi tipo, pero es tremendo hombre de 1.90, muy grandote. En verdad, me intimida cuando lo veo, a su mare, me descompenso como si tuviera diabetes, se me baja la presión, me sube la glucosa. ¡Dios mío!, realmente impacta”, comentó la conductora de ‘América espectáculos’.

