Adolfo Chuiman pudo recuperar su dinero [VIDEO]

El actor Adolfo Chuiman aclaró que el tema del robo sistemático de sus cuentas bancarias, por 200 mil soles, está superado porque el implicado y su familia le devolvieron el dinero.



“El tema está solucionado, se arregló. La persona implicada y su familia me han devuelto todo. En su momento hice la denuncia, pero con el transcurso de los días todo se solucionó. Ahora me encuentro mucho más tranquilo, dedicado a mi trabajo y familia”, precisó el popular ‘Benigno’, de ‘De vuelta al barrio’.

Asimismo, recordó que es la segunda vez que vive una situación similar.



“Hace unos años me asaltaron en la puerta de mi casa, estaba con ‘Felpudini’ y nos reconocieron. Al final nos salvamos, pero estuvimos cerca de la muerte”, agregó Chuiman. (E. C.)