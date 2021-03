El actor Adolfo Chuiman comentó que reza todos los días para que sigan llegando los lotes de vacunas al país y empiece la vacunación de toda la población y poder superar la pandemia.

“Espero que sigan llegando las vacunas al país y que la población sea vacunada con rapidez, es muy duro todo lo que se está viviendo. Uno de mis hermanos falleció el año pasado y muchos amigos han partido en está pandemia”, comentó el actor de ‘De vuelta al barrio’.

Además, señala que por su condición de vulnerable no sale ni a la esquina, pues existe mucha gente irresponsable que no cumple con las medidas de seguridad. “Las noticias son muy duras, mucha gente no cumple las medidas de seguridad. Por eso no salgo para nada, no voy ni a la esquina, soy un león enjaulado. Por eso, rezo por la vacuna y poder volver a realizar mi vida con normalidad”, dijo Chuiman.