Eric Castillo

El actor Adolfo Chuiman felicitó a sus compañeros de ‘De vuelta al barrio’ por el buen rating que vienen alcanzando en sus primeros días de emisión, sobre todo ahora que han dado el salto desde los años setenta hasta el 2020. Además, espera volver pronto a la serie de América Televisión.

“Estoy contento porque la serie sigue liderando el rating, y han dado ese salto de los años 70 al 2020. Yo he aparecido en los primeros cinco capítulos de la historia, pues pude grabar antes de la pandemia. Los he visto y me divierto mucho con las actuaciones, pero también se extraña poder compartir con mis compañeros”, comentó el destacado actor.

Además,, añadió, que en la serie su personaje se fue de viaje y podría aparecer en cualquier momento gracias a la tecnología. “Ahora que todo es digital y con videollamadas podría volver pronto a pantallas. En verdad extraño mucho las grabaciones, pero no es el momento de regresar al set, sé que debo de seguir respetando los protocolos de seguridad por la pandemia”, indicó el recordado ‘Benigno Bravo'.