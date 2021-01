El actor Adolfo Chuiman (74) contó que sigue grabando la serie ‘De vuelta al barrio’ desde su casa, pues vive atemorizado por el rebrote del coronavirus.

“Grabo desde mi casa porque es más seguro para mí, lamentablemente han aumentado los infectados y no puedo ni salir a mirar la calle”, precisó Chuiman.

¿Está atemorizado por el rebrote?

Sí. Paro en mi casa, esto me afecta emocionalmente, a veces sudo, me duele la cabeza y ya pienso que tengo la enfermedad. Me ‘sicoseo’, pero tengo un doctor de confianza que viene a verme a casa. Me cuido al centímetro y no pierdo la esperanza de que llegue pronto la vacuna.