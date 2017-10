Adri Vainilla: Reportera de La Noche es Mía se vio obligada a renunciar al programa por esta razón [VIDEO]

La reportera chiquipunk, Adri Vainilla,hizo un anuncio que sorprendió a sus seguidores. La joven grabó un video para comunicarle a sus fans que ya no formará parte del programa La Noche es Mía.



En un video que publicó en Instagram, Adri Vainilla informa que se ha visto obligada a renunciar a La Noche es Mía. "Estoy en nuevos proyectos y no me da el tiempo", empieza diciendo la joven sobre su separación del espacio televisivo.



Adri Vainilla deja en claro que no ha tenido ningún problema con la producción del programa y que su renuncia se debe a proyectos personales. "Estoy totalmente agradecida con todo el equipo, ha sido una experiencia que me ha enseñado un montón", dice la joven en el video.



Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 12 de Oct de 2017

La joven afirma que siempre recordará con cariño al equipo de La Noche es Mía. "Me he divertido muchísimo, reporteando, actuando, haciendo bromas", explica Adri Vainilla en el video publicado en Instagram.



Adri Vainilla también le agradece a las personas que la empezaron a seguir en sus redes sociales tras su ingreso a La Noche es Mía. "Espero que mi sigan siguiendo, valga la redundancia, por mis redes sociales que ya vienen cosas nuevas", precisa la joven.



Adri Vainilla hizo su ingreso a La Noche es Mía en mayo de este año. La joven rápidamente tuvo acogida en las redes sociales por su actitud transgresora y por sus fotos eróticas. Mira su anuncio aquí.



Una publicación compartida de D I V A I N 👑 (@adri.vainilla) el 14 de Oct de 2017