Adri Vainilla dejó La Noche es Mía y ahora se lucirá como reportera de programa sólo para adultos [VIDEO]

La reportera chiquipunk Adri Vainilla sorprendió a muchos con su renuncia al programa La Noche es Mía. No pasó ni dos semanas desde este anuncio y ahora la también cantante informó que pasará a las filas del espacio televisivo Al sexto Día.



Adri Vainilla le preguntó a sus seguidores si debía volver a La Noche es Mía, al parecer los fns de la joven la animaron y ahora la veremos en el programa Al sexto Día. La chiquipunk se siente muy feliz de afrontar este nuevo reto.



"Muy feliz porque hoy comienzo un nuevo reto como reportera en el programa periodístico AL SEXTO DÍA. Esta será una nueva experiencia, distinta y desafiante para mi! Voy a necesitar mucho de su energía, fuerza y buena vibra!", escribió Adri Vainilla en Instagram. La publicación en la mencionada red social llegó a los 221 me gusta.



Muchos de sus seguidores creen que Adri Vainilla abandonó el programa de La Noche es Mía por diferencias con la producción y el conductor Carlos Galdós, sin embargo, la joven se ha encargo de desmentir este rumor. "Yo aprendí mucho con los chicos, estoy totalmente agradecida, me enseñaron un montón", indicó la joven sobre el espacio televisivo.



La joven afirma que siempre recordará con cariño al equipo de La Noche es Mía. "Me he divertido muchísimo, reporteando, actuando, haciendo bromas", explica Adri Vainilla en el video publicado en Instagram.



Adri Vainilla también le agradece a las personas que la empezaron a seguir en sus redes sociales tras su ingreso a La Noche es Mía. "Espero que mi sigan siguiendo, valga la redundancia, por mis redes sociales que ya vienen cosas nuevas", precisa la joven.

