La conductora Adriana Quevedo c ontó que participó en el reality de baile de Gisela Valcárcel , donde fue convocado Roberto Martínez, y los participantes no estuvieron contentos con el ingreso del exfutbolista, pues la ‘Señito’ le hacía una presentación especial en cada gala mientras ellos esperaban bailar detrás de cámaras.

“ Nos enteramos que él iba a participar al final de la conferencia. Lo comentamos por interno, pero no fue algo que nos causara alegría porque sabíamos por dónde iba el camino. Todas las galas era una presentación especial, coqueteos de ida y vuelta, y complicado para quienes estábamos atrás esperando bailar . Me hubiera gustado saberlo antes (sobre su ingreso) para tomar una decisión. Quizás no hubiera aceptado, como lo hubieran hecho otras personas”, recordó la presentadora en su programa ‘D’Mañana’, que conduce al lado de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio por Panamericana Televisión.

Además, manifestó que el exfutbolista la ‘eliminó’ de la competencia, pese a que ella ensayó toda la semana y considera que tenía ‘ritmo’.

“Roberto me eliminó. Me sentí mal porque ensayé toda la semana y algo de ritmo tengo. Eso sí, Roberto siempre se porto como un caballero”, remarcó Quevedo al recordar este momento.

MAGALY CUADRA A GISELA VALCÁRCEL

Recordemos que el último sábado, en la primera gala de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel acusó a Magaly Medina de ‘insultarla y agredirla’ cuando hace muchos años ‘alguien fue infiel con ella’. “Le dieron la autoridad de insultarme y agredirme”, dijo ‘La Señito’.

Sin embargo, Magaly apareció en su programa que se transmite por ATV para recordar a Gisela Valcárcel que gracias a ella abrió los ojos, respecto a la infidelidad de su exesposo, el exfutbolsita Roberto Martínez.

“Deberías de agradecerme porque yo te abrí los ojos (sobre la infidelidad) de Roberto Martínez. Tú matrimonio se iba en picada ella lo negaba de cinco formas”, aclaró Medina.

Según ‘la Urraca’ en este tiempo Gisela Valcárcel decía que todo andaba bien en su matrimonio con el futbolista; sin embargo ella lo grababa todas las noches en discoteca. “Nosotros seguimos lo de Viviana Rivasplata y el tiempo nos da la razón “, afirmó.

MAGALY NIEGA HABER LLAMADO “ESTÚPIDA” A GISELA

“¿Qué te he llamado estúpida? No era una palabra que usara en ese momento, habré dicho que haces estupideces, acuérdate bien”, le dijo Magaly Medina.

Magaly Medina también también le advirtió a Gisela Valcárcel ‘que no le mienta a la gente’, porque va a sacar archivo tras archivo y la ‘va a dejar mal parada’.

