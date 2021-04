Adriana Quevedo contó que viene disfrutando su etapa de mamá al lado de su hijo ‘Santi’ y acaba de lanzar su nuevo negocio de venta de ropa para bebés llamado ‘Ablú’. Además, nos cuenta que le va muy bien con su programa ‘D’Mañana’, que se trasmite de lunes a viernes a partir de las 10 y 30 de la mañana por Panamericana Televisión.

“En plena pandemia, sin trabajo, me llama mi hermana y me dice ‘qué tal si emprendemos’. Ella me empujó y así nace ‘Ablú’, que es la primera palabra que ‘Santi’ (su hijo) inventa. Todos los nombres de las prendas son palabras que Santi va diciendo, así que estoy con la oreja parada a ver qué otra cosa dice para ponerle a la próxima ropa. Las prendas son de algodón y tejidas a mano, están diseñadas por mi hermana y por mí, compramos las telas y hay inversión de manos peruanas. Nos pueden encontrar en las redes como @abluperu y se hace delivery a nivel nacional”, sostuvo la conductora del programa ‘D’Mañana’.

¿Piensas expandir tu negocio?

En algún momento, ojalá se pueda tener una sede en algún otro lugar, más presencia al interior del país, pero eso con paciencia. La idea nace del amor que le tenemos a mi hijo y está dirigido para todos los bebés.

¿Y cómo te va en tu etapa de mamá?

Maravilloso, es una mezcla de agotamiento, cansancio, alegría y orgullo desbordante. Es una locura ser mamá, una maravilla, ‘Santi’ está en la etapa de correteo, agarra todo, verlo crecer y tan feliz...no importa las malas noches.

¿Cómo te va con tu programa D’Mañana?

Bien, estamos muy felices, afianzándonos, siempre pensando en darle lo mejor a la gente y diciendo ‘mañana es un nuevo día, un día para empezar otra vez y darle a la gente cosas nuevas’. Ahí andamos, empujando el carrito y bien contentos, estoy feliz aquí. Tenemos entretenimiento, información, todo lo que ustedes quieren ver para despejarnos un poco de las malos noticias en las mañanas





