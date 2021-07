PERDIÓ LOS PAPELES. Adriana Quevedo levantó polémica en sus redes sociales por una serie de historias que subió a su cuenta de Instagram, donde denunció que una conocida Cervecería de Miraflores genera que personas en estado de ebriedad fumen sin mascarilla en la calle.

“Este bar que está acá incumple con todas las normas de seguridad. Encima entra mi esposo a pedirles que por favor tengan consideración, que en está área de acá, que está en la calle, hay gente sin mascarilla, gente fumando, gente que hace lo que le da la gana y yo paso con mi bebé todos los días por acá”, dijo indignada la conductora de televisión, mientras grababa los exteriores del local.

Según aseguró, los empleados de la Cervecería del Valle le respondieron de forma ‘malcriada’ y algunos de los clientes se burlaron de ellos y saludaron a la cámara de su celular. “Les llega al pinch... que haya un bebé en la puerta, les revienta, hacen lo que les da la gana”, indicó indignada.

Asimismo, denunció que un hombre en estado de ebriedad salió a atacar a su esposo, el argentino Nahuel Lopez. “Ha salido un borracho acá hasta las huev... por culpa de esta cervecería, voy a etiquetar a la Municipalidad de Miraflores para que hagan algo por los vecinos”, agregó.

APOYA A LOS NEGOCIOS

Adriana Quevedo aseguró que ella y su familia estaban contentos porque al local, que está a una cuadra de su casa, le estaba yendo bien. “Estamos de acuerdo con que los negocios vendan, hagan empresa, pero no es posible que tengan borrachos todo el tiempo en la parte de afuera sin mascarilla”, indicó.

Al respecto, denunció que pidieron el libro de reclamaciones pero se negaron a entregárselos porque no eran clientes. “Uno les dice algo para que resuelvan el asunto pero no, dicen ‘la ley nos ampara, no nos da la gana, lo que pase de la cervecería para afuera no es cumpa de nosotros así que los vecinos se revienten’”, dijo indignada.

PIDE PERDÓN

Poco después, ya cuando llegó a su casa, Adriana Quevedo pidió disculpas a sus seguidores por las palabras subidas de tono que pronunció durante el enfrentamiento. Sin embargo, aseguró que su actitud fue para proteger a su bebé.