¡SE CONFIESA! Adriana Quevedo reveló que el ambiente laboral con Karla Tarazona y Metiche no “era agradable”, esto pese a que estuvieron juntos desde el 2022. La conductora de TV no especificó qué cosas sucedieron; sin embargo, reconoció que no fue grato.

“(Al inicio) Me dijeron que iban a sumar más personas y estaba completamente feliz (...) Entran (Karla y Metiche) Todo ha estado bien, perfecto, maravilloso, si me preguntan exactamente en qué momento el ambiente no está bueno no se los podría precisar (...) El ambiente empezó a ser no tan agradable”, expresó.

La expresentadora de D’ Mañana aseguró que nunca se mostró en contra de que el programa termine e incluso esa era una de las cosas que necesitaba.

“Yo estoy contenta y feliz que es ciclo con ese programa anterior haya terminado. No me sentía cómoda ahí (¿Por qué?) Por el ambiente ya no era cómodo”, manifestó.

¿Karla Tarazona no soportaba a Adriana Quevedo?

Durante ‘Préndete’, Andrés Hurtado, el popular ‘Chibolín’, echó en vivo a Karla Tarazona y afirmó que mandó a sacar a Adriana Quevedo.

“Karla no se lleva con Melissa, y si ya sacaste a una, tranquila (...) Hay que dar oportunidades, no seas tan malita” , expresó el conductor de ‘Sábado con Andrés’.

