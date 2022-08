Adriana Quevedo se pronunció sobre el fin del matrimonio de su amiga Karla Tarazona y Rafael Fernández. Al recordar una locura de amor del ‘Rey de los Huevos’ a la ex de Leonard León, la conductora del magazine matutino ‘D’ Mañana’ dejó por sentado que fue el empresario quien acabó con su matrimonio.

Durante su declaración, Adriana Quevedo dejó en claro que el popular ‘Huevero’ fue quien terminó su relación con Karla, pues aseguró que el amor no se termina de la noche a la mañana.

“Hace 20 días una persona que va a tomar una decisión como esta, de cancelar un matrimonio, de separar una familia, eran una familia por más que los hijos eran de Karla . Si tú decides una cosa como esta, hace 20 días, lo natural es que ya supieras que algo no andaba bien, hace 20 días ya sabías que algo no caminaba bien”, dijo.

En esa línea, la conductora dijo no entender por qué el ‘Rey de los de Huevos’ le hacía locuras de amor y tenía declaraciones románticas para su esposa cuando ya el amor se estaba desgastando.

“Entonces para decidir una cosa como esta (separación) me parece rarísimo que ahora, 20 días después, ya no estén juntos , cabía la posibilidad que al llamarlo para proponerle (la locura de amor) él dijera que no puede. Era válido si él no quería”, puntualizó.

Por su parte, Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, no pudo ocultar su dolor y lloró EN VIVO en pleno programa ‘D’ Mañana’ por la separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández.

“El día jueves noté a Karla muy preocupada durante el programa... Yo sé que no me van a creer, pero yo solo le mandé un mensaje a Karla y ella me puso a ‘Muchas gracias’ . Veo a Rafael que ahora dice que el amor se desgastó, esa parte no la entiendo, no me entra en la cabeza”, dijo totalmente sorprendido.