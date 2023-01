Adriana Quevedo se presentó en el programa “Amor y Fuego” y fue consultada sobre sus excompañeros de conducción, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

Sobre si ella fue la responsable de que Karla y ‘Metiche’ ingresen a la conducción del programa “D’ Mañana”, Quevedo explicó que fue decisión de la producción.

“Yo ahí no me metí. Fue una situación donde me iban contando” , comentó Adriana en conversación con Rodrigo González ´Peluchín’ y Gigi Mitre.

En ese sentido, la exfigura de Panamericana Televisión explicó que sí sabía que habían otras figuras del espectáculo que estaban en la mira de la producción en vez de Karla Tarazona y ‘Metiche’.

“Me parece que estaba Milena Zárate y Rocío Miranda” , contó la exconductora del desaparecido programa “D’ Mañana”.

Quevedo reveló que la producción sí le pidió algunos nombres de figuras masculinas para que sean sus compañeros de conducción.

“Lo que sí me preguntaron fue por el tema de los hombres y así saber con quién me sentía más cómoda. Yo di algunos nombres de compañeros con quienes me he llevado perfecto”, contó.

“Yo recomendé a Ernesto (Jiménez) pero él estaba viviendo afuera y también di el nombre de Joselito” , dijo.

ADRIANA QUEVEDO REVELA QUE NO TENÍA UNA BUENA RELACIÓN CON KARLA Y ‘METICHE’

Adriana Quevedo reveló que el ambiente laboral con Karla Tarazona y Metiche no “era agradable”, esto pese a que estuvieron juntos desde el 2022. La conductora de TV no especificó qué cosas sucedieron; sin embargo, reconoció que no fue grato.

“(Al inicio) Me dijeron que iban a sumar más personas y estaba completamente feliz (...) Entran (Karla y Metiche) Todo ha estado bien, perfecto, maravilloso, si me preguntan exactamente en qué momento el ambiente no está bueno no se los podría precisar (...) El ambiente empezó a ser no tan agradable”, expresó.

