No quiere volver a verla. Adriana Quevedo se encuentra en medio de la polémica durante los últimos días, debido a su intempestiva salida de Panamericana que, según rumores, sería por orden de Karla Tarazona.

Es así que la también actriz fue la invitada estelar de ‘Amor y fuego’ el miércoles 18 de enero, en donde habló de su salida del canal de la avenida Arequipa.

Después de revelar algunos detalles del tema, una periodista de Rodrigo González se acercó a Adriana para que brinde más detalles acerca de su relación laboral con la expareja de Rafael Fernández.

“Vamos a ponernos en el hipotético caso de que Karla Tarazona te llame para hacer un programa junto con ella, ¿tú serías su compañera?”, le preguntó la reportera.

A lo que Quevedo indicó que no lo volvería a hacer, ya que su ciclo en Panamericana terminó y prioriza su tranquilidad personal y laboral.

“En este momento no. Porque por algo me encantó que el ciclo se terminara, porque voy a meterme en situaciones en las que voy a estar incómoda o voy a estar mal, no me lo merezco”.

Adriana Quevedo responde si quiere volver a trabajar con Karla Tarazona

Adriana Quevedo sobre volver a trabajar con Karla Tarazona. VIDEO: Willax

TE PUEDE INTERESAR: