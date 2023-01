No se quedó callada. Después de que Melissa Paredes anunciara su retorno a la televisión mediante la señal de Panamericana Televisión, a Adriana Quevedo no le habría gustado la idea de ser reemplazada por la pareja del Activador en el nuevo programa matutino.

Es así que la actriz se pronunció al respecto mediante sus redes sociales, mandando videos que, según una gran cantidad de usuarios, serían un claro mensajes para Karla Tarazona, Metiche y Melissa.

“A la gente no siempre le gustas y no siempre están felices por ti; y si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas”, fue el comentario que se escucha decir a Oprah, en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

Además, Adriana también se refirió a las consultas que le estarían haciendo sus seguidores sobre su repentina salida de Panamericana, y prometió responder las interrogantes.

“Me están pidiendo que hable. Tranquilos, tranquilas. Quieren saber un montón de cosas, tranquilos, todo en su momento, esperen”, expresó la artista peruana.

Adriana Quevedo le envía indirecta a Karla y ‘Metiche’. Instagram

