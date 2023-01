“Al fondo hay sitio” cada vez más interesante con los nuevos episodios de su décima temporada. Esta vez, ‘Alessia’ se armó de valor para terminar con ‘Remo’, pero él creyó que era una broma por el Día de los Inocentes.

“Estoy terminando contigo. No estamos bien, tú y yo no tenemos nada en común. Discúlpame, hace tiempo quise decírtelo pero no me atrevía”, fueron las duras palabras de ‘Alessia’.

“Esto no da para más, yo no siento nada por ti. Simplemente no te quiero. Lo intenté mil veces, pero solo me estaba engañando a mí misma”, añadió de manera tajente.

Pese a que ‘Alessia’ fue muy clara, ‘Remo’ creyó que su novia le estaba jugando una broma por el Día de los Inocentes y siguió con sus planes de Año Nuevo junto a ella.



‘Jimmy’ terminó con ‘Kimberly’

El menor de ‘Los González’ no tuvo las mejores palabras para terminar su efímero romance y rompió el corazón de su “tóxica” pareja.

“Fueron tres meses estupendos hasta que te vi besándose con ese pata... después de eso no volví a sentir lo mismo por ti y a pesar de eso, yo volví contigo y ese fue mi error. Yo no estoy enamorado de ti”, fueron las palabras de ‘Jimmy’ para romper con su novia.

Pese a que ‘Jimmy fue sincero con sus sentimientos, ‘Kimberly’ intentó hacer que él cambie de opinión, pero no lo logró.

VIDEO RECOMENDADO