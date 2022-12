El final de la temporada 9 de Al Fondo Hay Sitio ha dejado en shock a sus más fieles seguidores. Una de las escenas más comentadas fue el primer beso entre Alessia y Jaimito, parejita que durante los últimos meses vio truncado su amor por distintos factores.

Todo comenzó cuando la rubia cocinera estaba llorando fuera de su casa, porque su padre, Diego Montalván, arruinó la Navidad peleándose con su hermano y pateando todos los regalos del árbol de la casa de los Maldini. Jaimito intentó consolarla y le pidió que le cuente sus pesares.

Alessia rompió en llanto y recordó que durante las fechas navideñas, se encerraba en su cuarto con su hermano o iba a la casa de un amigo, porque no toleraba las discusiones entre sus padres. En ese momento, Pepe llama a Jaimito y este le dice que ya va, aunque al voltear no puede contenerse y besa a la joven.

Alessia y Jaimito se besan por primera vez

DON GILBERTO PREOCUPA POR SU SALUD MENTAL

Don Gilberto asustó a su familia luego de sufrir una laguna mental en el último capítulo de la temporada 2022 de la popular serie de televisión ‘Al fonfo hay sitio’. “Tenía que contarles algo muy bonito de lo cual me enteré”, dijo antes de quedarse en blanco, mientras sus familiares le preguntaban sobre el asunto.

“Algo de Peter dijo don Gil”, le trató de recordar Pepe. “Pero Peter no quería que... no importa”, continuó don Gil, mientras Teresita le preguntó si estaba bien. “Es que ni me acuerdo”, contestó la cabeza de la familia de los Gonzales.

July intervino en la conversación y aseguró que don Gilberto se había cansado mucho y hasta le ofreció un vaso con agua, generando su indignación. “No caracho”, exclamó molesto.

“Voy a ir al sitio donde estaba y ahí me voy a acordar, se no se vayan, se van a poner muy contentos”, dijo el abuelo de Joel, quien se mostró extrañado por su salud. “¿No creen que el abuelo está medio raro?”, se preguntó, mientras Teresita se negó a aceptar lo evidente.

Don Gilberto, ya solo en su tienda, trató de recordar lo que le contó Peter y acudió a su cuarderno, donde apunto todo. En ese momento, comenzó a sonar una música melancólica mientras pasaba las páginas vacías. “No puede ser, qué está pasando”, dijo impactado.

Más tarde, el deterioro de su salud mental se volvió a evidenciar cuando intentó cocinar una rata pensando que era un cuy.

