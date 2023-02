En el reciente capítulo de “Al fondo hay sitio”, Alessia (Karime Scander) se mudó a la casa de la familia González tras ser despedida del restaurante de Diego (Giovanni Ciccia) y Francesca (Yvonne Frayssinet). Al enterarse de la situación, su padre intentó que retorne a la casa; sin embargo, no lo logró.

Tras el desagradable momento, Alessia decidió abrirle su corazón a July (Guadalupe Farfán), a quien terminó contándole los duros episodios que vivió en su infancia junto a su hermano Cristóbal (Franco Pennano) tras verse obligados a tolerar las constantes peleas entre sus padres.

“Los veo y me doy cuenta que yo nunca tuve una familia. Cris y yo siempre estuvimos solos. Mi papá y mamá no sé porqué nos tuvieron si siempre se están mirando el ombligo. Mi hermano y yo corríamos a escondernos debajo de la cama cuando comenzaban a pelear, nos tapábamos la cabeza con almohadas para no escuchar las cosas horribles que se decían, éramos unos niños, ellos sabían que estábamos ahí y no les importaba” , narraba entre lágrimas Alessia.

Charito (Mónica Sánchez) escuchó dicha confesión y se sintió mal al saber la historia de la rubia. Finalmente, Alessia lloró en los brazos de July tras ser consolada por ella.

