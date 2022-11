Joaquín Augusto Escobar Kästner, o más recordado como ‘Yoni’ de ‘Al fondo hay sitio’, da un respiro a las series y se ha embarcado en una nueva afición, los comerciales. Aunque, las redes sociales se percataron de la nueva apariencia del actor.

Al también locutor se le recuerda como el ‘pavo’ de la familia González en la producción peruana, ya que era delgado y tímido. Aunque, ahora luce con músculos, barba y enseña su abdomen al máximo en su cuenta personal de Instagram. Asimismo, continúa realizando obras de teatro y comerciales.

Joaquín entrena diariamente. (Foto: Instagram)

Sus seguidores quedaron sorprendidos al revelar su musculatura cuando está entrenando. “Qué hermoso”, “Un fuego”, “Simplemente bello”, “Me encanta”, “’Reyna Pachas’ ha de estar orgullosa de su hijo”, son algunos comentarios que le dejan.

¿A qué se debe el cambio radical de Joaquín Escobar?

El joven de 28 años empezó a ejercitarse luego de los primeros casos de COVID-19. Durante los meses de cuarentena, él colgó imágenes de su cambio en TikTok, donde también comparte su entrenamiento y trabajo.

Joaquín Escobar salió en secreto con actriz de AFHS

Escobar indicó que estuvo en planes con actriz de la misma serie, pero la prensa nunca lo vio. “Desde ya aviso que no diré su nombre, pero sí me gustaba una compañera y empezamos a salir, pero no llegamos a tener una relación y en su momento fue lindo. Le tengo mucho cariño y mucho amor, ella lo sabe”, señaló.

“Nos preocupaba que lo profesional se vea afectado y pueda repercutir en el producto final de nuestro trabajo en la serie. En nuestro caso no fue así y las personas no se dieron cuenta de eso (de sus salidas amorosas). Creo que ambos fuimos maduros, no funcionó, pero eso no afectó en la historia de nuestros personajes”, agregó.