La venezolana Liz Mariana Godoy, quien encarna a ‘Zulimar’ en ‘Al fondo hay sitio’, está agradecida por la receptividad que tiene su personaje en la serie y cuenta que en la calle le piden que no le haga daño al ‘Juelix’ (Carlos Solano) y todo apunta a que se convertirá en la rival de la ‘Teresita’ en la historia de Los Gonzales y Los Maldini.

¿Cómo llegaste a la serie más vista del Perú?

Fue por una convocatoria del director de casting a principios de agosto y aquí estoy, contenta porque mi sueño se va haciendo realidad. Imagínate, pertenecer a ‘Al fondo’ es un gran sueño.

¿Qué tiempo llevas en nuestro país?

Llegué en el 2017, trabajé como mesera, repartidora, en call center, como muchos de mis compatriotas En el 2018, tuve la oportunidad de formar parte de la radio Onda Zero, que al principio solo iba por una secuencia, que era una vez a la semana, del diccionario venezolano y a los tres meses me dicen para probarme de lunes a viernes en el programa donde estaba Mathías Brivio y Miguel Sandoval y resulta que me terminé quedando casi cuatro años.

¿Habías visto antes la serie?

Sí, por supuesto. De hecho hace algunos años, cuando estaba empezando a dedicarme a esto de la actuación, traté de contactar al director de casting para que me llamara para lo que fuera. Bueno, en ese momento no se dio, pero los tiempos de Dios son perfectos y me llegó esta linda oportunidad.

En la serie el ‘Juelix’ está enamorado de ti y la ‘Tere’ está celosa.

Sí, y en los mensajes que he recibido me dicen: “No le hagas daño al ‘Juelix’, que ha sufrido por la ‘Tere’”. Vamos a ver qué pasa con ‘Zulimar’ y ‘Juelix’, a lo mejor se quedan juntos.

¿Vas a seguir grabando? ¿Qué te han dicho sobre la participación de tu personaje?

Bueno, voy a grabar cuando me lo solicitan, yo estoy muy contenta.

¿Qué dicen tus paisanos, tu familia?

Están muy contentos, mis padres, primas, todos y mis compatriotas igual porque se sienten identificados, porque como muchos vinimos a trabajar y hacer patria en buena ley.

¿De qué parte de Venezuela eres?

Soy de Trujillo que viene siendo parte de la cordillera andina venezolana. Viví allí hasta los 15 años porque me fui a Mérida a estudiar mi carrera, que es un lugar precioso, de altura, donde se ven los nevados, que es conocida como la ciudad universitaria. Ya luego a los 21 terminé la escolaridad de criminología, me voy a Caracas donde trabajé en las instituciones públicas.

