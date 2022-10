“Al fondo hay sitio” ha asombrado a los televidentes con el reencuentro de ‘Pepe’ y ‘Rafaella’, quien fue parte de un plan de ‘Francesca’ para capturar su nueva enemiga.

Después de revelar la identidad de la ‘mujer de negro’, ‘Francesca’ visitó a ‘Carmen’ en la cárcel para descubrir la verdad detrás del ataque.

Sin embargo, la ‘pelirroja’ aseguró que no sabía de qué hablaba, ya que ha encontrado un camino de paz. “No sé por qué crees que yo soy la autora intelectual de eso” , le contestó.

“Porque nadie más que tú desea mi sufrimiento y porque me odias, porque crees que acabé con la vida de tu hija”, dijo ‘Madame’. “ Quieres verme muerta, pero eso no va a pasar porque tu títere ya no podrá hacer daño y muy pronto estará aquí contigo ”, añadió.

Reacción de los fans sobre el retorno de ‘Carmen’

Apenas apareció ‘Carmen’ en la escena, las redes enloquecieron e indicaron que no le creen lo que dijo. “A mí no me engañan, el mandó a asesinar a Rafaella”, “Nadie te cree”, “Carmen religiosa jajaja”, " Miedo”, “Fue ella, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”, eran los comentarios.