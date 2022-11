Adolfo Chuiman habló de la escena que grabó en Al Fondo Hay Sitio bailando la canción ‘Disco Bar’ de Patricio Suárez Vértiz. El popular ‘Peter’ aseguró que siempre le ha gustado bailar y que eso le viene de familia. “Yo quería más, me faltó más de la mitad”, dijo para las cámaras de Estás en Todas.

Asimismo, aseguró que sacó inspiración de Miguel Bosé para su interpretación. “Casi me tiro al suelo pero dije ya mucho. Atrás me estaban vacilando, son cosas espontáneas, salen más bonitas que las cosas ensayadas. Cualquiera puede ensayar pero no improvisar”, acotó el actor.

Por su parte, Patricio Suárez Vértiz fue consultado por el baile de Adolfo Chuiman y se mostró orgulloso. “Es un honor que haya bailado la canción. Adolfo conoce mucho a Pedro, Pedro lo adora, lo admira, en mi familia somos sus fanáticos, desde antes de Risas y Salsa, desde ahí ya lo seguíamos. En mi cumpleaños lo invitamos, estuvo con Pedro, conmigo y creo que ahí ha estado absorbiendo, como Giovanni, eso ha ayudado” , dijo el cantante.

PATRICIO TAMBIÉN APLAUDE A GIOVANNI CICCIA

Patricio Suárez Vértiz también declaró para el programa sabatino y aseguró que invitó a Giovanni Ciccia a un concierto suyo, pero antes se conocieron en persona. “Eso ayudó mucho para que sepa cómo funciona lo mío, creo que de ahí, como buen artista que es, ha rescatado la canción y mi personalidad, me parece genial, ha estudiado, no ha sido así nomás. Ha sido muy inteligente porque ha estado absorbiendo la energía de la canción y también mi personalidad ”, acotó el cantante.

Además, indicó que su popular tema es muy alegre y que le mejora el día a las personas. “Lo que sale en AFHS no está lejos de la verdad, les cambia el día a las personas, saca lo mejor de ellas, saca lo que las personas se averguenzan de sacar, es un desinhibidor pero en buena onda”, dijo el hermano de Pedro Suárez Vértiz.

