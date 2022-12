Gigio Aranda, guionista de “Al fondo hay sitio”, se animó a brindar una entrevista en la que habló sobre el próximo fin de la novena temporada de la exitosa serie de televisión.

El escritor manifestó que el público debe estar preparado para todo, pues en el transcurso de los años la producción de la serie ha demostrado que todo puede suceder en la historia de los Gonzales y los Maldini

“Todo es posible porque creo que hemos hecho un buen año y un buen regreso. Hemos demostrado que podemos hacerlo no necesariamente con todo el elenco que la gente esperaba. Con buenos actores, una buena historia y gente detrás de cámaras trabajando, todo va a salir bien. Eso también te ayuda a seguir adelante ”, declaró ante las cámaras de “América Espectáculos”.

¿Regresará algún personaje de la temporada anterior?

En otro momento, Aranda no descartó el regreso de algún personaje icónico de la serie en el cierre de temporada. “ Los regresos pueden suceder, no sé si sucedan, pero todas las puertas están abiertas” , expresó.

Finalmente, Gigio Aranda prometió que “se viene una bomba” en el capítulo final de esta temporada. “ Sí, hay una bombita por ahí. Ya, ya, ya”, expresó sin querer entrar en más detalles. “Nos sentimos bien con el respaldo del público, qué bueno que al público le guste lo que le estás poniendo en pantalla. Con la responsabilidad que es también llenar la pantalla de la gente”, finalizó.

El requisito de Irma Maury para volver a AFHS

Irma Maury le dio vida a uno de los personajes más recordados de “Al fondo hay sitio”: Doña Nelly. La madre de Lucho, Pepe y Teresita destacó por su particular carácter y forma de ser, convirtiéndose en una de las figuras favoritas del espacio televisivo.

Por ello, gran tristeza causó que abandonara la serie en la sexta temporada estrenada en el 2014, tras 5 años interpretando a la enemiga número uno de Francesca Maldini. No obstante, la artista reconoció que esta decisión se debió a que el trabajo le demandaba mucho tiempo.

“La decisión fue porque necesitaba de mí misma un poco más. El trabajo es muy bueno, pero te absorbe bastante. No extraño a Doña Nelly. Es más, ya me parecía un poco cargosa porque en la calle me decían ese nombre, y no me gusta”, dijo a América Noticias.

TE PUEDE INTERESAR