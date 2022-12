La conocimos como ‘Mirada de tiburón’ en la popular serie ‘Al fondo hay sitio’, pero Úrsula Boza ha participado en telenovelas, programas de televisión, musicales y en el recordado espacio ‘Teatro desde el teatro’. Ahora nos revela cómo hizo para construir su relación de expareja y padres con el actor Christopher Gianotti, y su esperado regreso a las tablas con la obra ‘Charada’, que se estrenará el 19 de enero en el Teatro Pirandello.

Úrsula, ¿eres celosa?

Ahora lo normal, pero antes he sido celosa tóxica. Desde hace unos años he trabajado ese tema porque entendí que los celos eran cuestión de inseguridad y hoy me siento muy segura de mí misma.

¿Cuál es el secreto para llevarse bien con el ‘ex’ y papá de tus hijos?

Ambos tienen que tomar la decisión de tener una buena relación en pro de la familia. La buena comunicación es clave. Hay que saber abordar al ‘ex’ desde el respeto, sin quejas ni reproches. Pero antes tienen que haber sanado las heridas que ambos se causaron.

¿Qué tipo de hombres te gustan?

Con barba, pelo oscuro, más altos que yo, que sean trabajadores, divertidos, con buen humor, comprensivos, inteligentes y podamos tener una conversación entretenida.

¿Estás enamorada?

¡Ay sí! Estoy superenamorada de mí, de mis hijas, de mi trabajo, de todas las cosas nuevas que me está trayendo la vida, ja, ja, ja. No estoy saliendo con nadie. Para que alguien entre a mi vida está bien difícil. No puedo dejar entrar a ningún loco calato. Antes le hago su ‘escaneada’, hablo con el FBI y le hago su examen de sangre, ja, ja, ja.

¿Qué ha sido lo más loco que te ha dejado ‘la mirada de tiburón’?

Lo más bonito, hasta el día de hoy, es el cariño de la gente. En redes sociales estallaba el pedido de que regrese ‘la mirada de tiburón’. Además, en el programa que tengo con Christopher por Youtube (’Por algo pasan las cosas’) ha permitido que me conozcan como persona, no solamente como actriz.

La mayoría de tus personas han sido malvados, ¿te animarías por otro tipo de personaje?

Efectivamente la mayoría han sido antagónicos, pero también he interpretado personajes que no son tan malos ja,ja,ja, digamos ‘personas normales’. Es que me encantan los personajes de malvada, siento que tienen más matices para jugar, el drama no va conmigo. Me encanta hacer de mala, los personajes locos, divertidos.

¿Cuál es tu peor defecto?

Soy demasiado floja con las cosas que no me gustan. Pero cuando me toca hacerlas me vuelvo un robot.

¿Tienes un hobby que no conocemos?

Me encanta leer antes de dormir. Ahorita estoy leyendo ‘El cerebro del niño’ e ‘Ikigai en el amor’.

¿Dulce o salado?

Salado mil veces. Amo la comida criolla. Me encanta el cebiche, el seco con frejoles y podría acabarme una olla de tallarines rojos, ja, ja, ja.

¿Eres una mamá engreidora, estricta o sobreprotectora?

Soy superamorosa, divertida, y me gusta seguirles la chacota a mis hijas. Me cuesta mucho ser una mamá firme.

¿Cómo vas a celebrar Navidad?

Este año nos toca pasarla en casa de mi familia. No soy tan navideña. Si decoro la casa es por mis hijas. Lo que me encanta es comprar regalos y la comida navideña, ja, ja, ja.

Cuéntanos sobre la obra ‘Charada’...

¡La estrenamos el 19 de enero en el Pirandello! Es una comedia argentina bastante divertida. Para mí ha sido un poco estresante porque vuelvo al teatro después de más de diez años. Mi personaje se llama Mónica y nos parecemos un poco porque ambas somos vehementes, locazas y muy intensas, ja, ja, ja.

TE VA A INTERESAR:

¿Conoces a las ‘Mamá Noelas’ luchadoras que la rompen en Santa Anita?

¿Todavía no encuentras qué regalar en Navidad? Atento a estas opciones divertidas

Tips para cuidar tus mechas decoloradas en verano ¡Toma nota!