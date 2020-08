La vidente Agatha Liz fue llevada de emergencia hasta el hospital de Villa El Salvador debido al coronavirus . Al igual que ella, otroa integrantes de su familia también fueron internados.

“AGATHA LYS tuvo que ser trasladada de Emergencia a un Hospital esta mañana. Gracias a los galenos que pudieron estabilizarlos (...) Están más tranquilos y siguen con su tratamiento en el hospital”, se lee en un comunicado que se publicó en sus redes sociales.

Hace unos días, Agatha Liz contó a todos sus seguidores que se contagió de coronavirus y venía sufriendo de una fuerte neumonía, que casi la lleva de emergencia a un centro médico, en ese momento. Incluso afirmó que en dos pruebas rápidas salió negativa y recién cuando estuvo al borde del colapso, salió positiva con una prueba molecular.

Ahora, al parecer debido a este estado fue llevada hasta el nosocomio de Villa El Salvador, donde se encuentra estable.

“Queremos agradecer inmensamente a todos los que se están comunicando por diversos medios para saber de su salud y que nos extienden sus muestras de cariño y buenos deseos. Estaremos informando cualquier cambio o progreso”, indica.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño. Es para contarles que lamentablemente he dado Positivo a la prueba del COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, contó hace unos días en su cuenta de Instagram, la conocida vidente