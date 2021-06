La modelo Aída Martínez aseguró que Sheyla Rojas tiene un ‘cuerpo espectacular’ y no necesita ‘retoques’, luego de que se comentó que la rubia se habría aumentado el busto.

“A mí la verdad Sheyla me parece tan linda, tan regia, que no necesita retoques, creo que abusa un poquito”, dijo la arequipeña en el programa ‘D’ mañana’ de Panamericana Televisión.

Además, añadió que lo más importante para una mujer es mostrarse tal como es.

“Para mí es una mujer guapísima, tiene un cuerpo increíble, pero parece que nadie está contenta con lo que tiene. Yo en su momento también me hice unos arreglitos, pero no lejos de mi realidad, no me hago la cintura así pequeñísima, sino que trato de mostrarme tal como soy”, aseveró Martínez.

La también motociclista fue consultada por si cree que Sheyla Rojas se pasó con el aumento de talla en el busto, como se viene comentando.

“En algunas fotos no se ve tan bien, parece que hubiera un desnivel en el cuerpo, pero si a ella le gusta, qué vamos a hacer”, agregó.

De otro lado, Aída Martínez recordó que se peleó con Shirley Arica por ‘dinero’, pero hoy en día está en otra etapa de su vida y le desea lo mejor a la ‘Chica realidad’.

“Estoy en otra etapa de mi vida, y más allá de lo que haya sucedido en el pasado, le deseo el bien a ella y su familia. Es un tema cerrado, ya fue (su pelea)”, afirmó.

En otro momento, manifestó que se encuentra feliz en su relación con Adolfo Carrasco, y con su pequeña hija, de apenas dos meses.

“Soy una mamá chocha, mi pequeña es la luz de mis ojos”, acotó.