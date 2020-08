LE AFECTA. La modelo Aída Martínez expresó su malestar en su cuenta de Instagram por comentarios que leyó en redes sociales sobre su boda. La también influencer indicó que ella se paga sus cosas y que sí hace cherry es porque “le da la gana”.

En las historias que publicó en su cuenta de Instagram la modelo indica que le enoja que afirmen que ella no pagó por la realización de su boda y que todo lo habría obtenido por “canjes”. Una modalidad que es utilizada entre los influencers. En palabras simples, se trata de promocionar productos y servicios porque los reciben gratis.

“No entiendo cuál es la fascinación de las personas por querer ca(...) el momento, ya están diciendo que mi boda es de canje. A ver si yo recomiendo marcas es porque me sale del co(...) hacerlo porque me da la pu(...) gana recomendar una marca”, menciona.

“Yo pago por mis cosas, he pagado por mis cosas en mi boda, me da la gana de recomendarlos porque me gusta el trabajo, hay otras cosas que sí consigo por convenio porque soy imagen, no entiendo por qué quieren jo(...) tanto. Preocúpate por ti, bebé”, agrega.

VIDEOS RELACIONADOS

Aída Martínez se sorprende de ataques de Mirella Paz (TROME)

Aída Martínez utilizó sus redes sociales para comentar reportaje de Magaly Medina. (Magaly TV/ATV)