¡FUEGO! Aída Martínez y Laura Borlini se dijeron de todo durante programa en VIVO | VIDEO

Laura Borlini y Aída Martínez encendieron el set de Válgame Dios con un fuerte intercambio de palabras. Las dos habían sido invitadas al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para comentar los temas de farándula.

Apenas el conductor presentó a todos, se dio cuenta que había cierta tensión en el ambiente. La arequipeña tomó la palabra y dijo que estaba muy molesta con la argentina por unas declaraciones que dio sobre ella cuando se sentó en sillón rojo de El Valor de la Verdad.

"No puedo ser hipócrita. He estado 20 minutos sentada esperando que la señora Laura Borlini se acerque a pedirme disculpas por comentarios malintencionados hacia mí en un programa de TV y te lo digo en tu cara. Tú lo hiciste en TV y yo te lo digo también en TV", explicó la modelo.

Todos en el programa se mostraron sorprendidos con esta situación, mientras que Laura Borlini lució tranquila y no dijo nada hasta que Aída se calló. Cuando le cedieron la palabra, la conductora aclaró que la exchica reality no es tan importante en su vida para recordar de qué estaba hablando.

"Aída Martínez no es tan importante en mi vida como para recordar en detalle lo que se habló en ese momento, pero más o menos tengo una idea de lo que sucedió (...) Yo en algún momento comenté: '¿por qué conocemos a Aída Martínez? Yo la conozco porque salió con tal o cual. Me encantaría saber en qué trabaja, por qué se ha hecho conocida, me gustaría saber si trabaja en un programa de TV' Eso fue lo único que comenté", contó la ojiverde.

Además, aclaró que no iba a ofrecer disculpas por lo que dijo pues en ningún momento tuvo ninguna connotación ofensiva y porque verdaderamente no sabe cómo se hizo conocida la arequipeña. Esta respuesta no le gustó a Aída y continuó buscando confrontación.

Laura Borlini y Aída Martínez (Fuente: Latina)

Laura Borlini: No voy a pedir disculpas por mi opinión que ha sido muy clara. Nada más, ahí lo dejé.



Aída Martínez: Para hablar de una persona, tienes que averiguar un poco de su vida. No de frente atacar diciendo que no tengo oficio conocido. Yo no he venido acá a pelear...



Laura Borlini: No, no. ¿Quién dijo que alguien vino a pelear?



Aída Martínez: Me refiero a que si te refieres a una persona, primero averigua de su vida (...) Te voy a pedir que la próxima vez que te refieras a mí solamente preguntes o averigües. Decir que no tengo oficio conocido se presta a otras cosas.



Laura Borlini: Ah, bueno. En ningún momento di a entender que tú estés en algo extraño.

Aída Martínez: Ay, Laura, somos personas adultas.



Laura Borlini: Discúlpame pero si tienes en el cerebro sucio, lo siento. En ningún momento, Aída, intenté dar a entender otra cosa.



Aída Martínez: Yo me sentí ofendida y mi familia también.



Laura Borlini: Bueno, qué pena. Pero es mi opinión.



Aída Martínez: No puedo ser hipócrita.



Laura Borlini: No te pido que seas sincera ni hipócrita porque me resbalas (...) Si quieres pelear en TV, pelea sola porque para eso se necesitan dos.



Aída Martínez: Yo no quiero pelear. No hables de mí si no quieres que te saquen en cara las cosas.