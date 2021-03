SALE EN SU DEFENSA. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse por las malas críticas que recibe el cantante por el lanzamiento de su canción Machu Picchu. Aída Martínez indicó que las opiniones en contra del colombiano le parecen un despropósito y le pidió a sus seguidores que se preocupen por las próximas elecciones generales del Perú.

Aída Martínez no entiende las malas críticas que recibe Camilo por lanzar esta canción que lleva el nombre de uno de los patrimonios históricos del Perú. “Tengo un punto de vista, quisiera que me escuchen, quizás no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero ¿alguno de ustedes le ha pagado a Camilo para que salga Machu Picchu en su canción o Promperú ha nombrado a Camilo embajador para que saque esta canción?”, cuestiona.

La modelo continúa en su defensa del cantante y afirma que la canción es “algo que le salió del corazón” al colombiano. “Así nombre una sola vez Machu Picchu, es su problema. Nosotros no somos quien para juzgar a los cantantes por las letras que pueden poner en su canción, si le nació poner Machu Picchu tendrá sentido para él. Déjenlo tranquilo”.

Aída Martínez defiende a Camilo por críticas a su canción Machu Picchu





Aída Martínez también resaltó los instrumentos musicales peruanos que utiliza el colombiano para la canción. “Me parece que se indignan por las huevas, como si hubiera venido Camilo a pintar las piedras de Machu Picchu. Hay peores cosas por las que indignarse. Ya no jodan”, finaliza.

LAS CRÍTICAS

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner gozan con millones de seguidores en el mundo, pero en el Perú cuentan con un gran número de fanáticos que estaban a la espectativa de su nueva canción: “Machu Picchu”, la misma que se lanzó al mediodía del lunes 1ro de marzo a través de todas las plataformas de música y redes sociales. Sin embargo, para muchos el estreno fue un verdadero fiasco, pues el tema no le hacía nada de honor a nuestra histórica ciudadela inca. Los usuarios lamentaron tamaña falta de respeto a nuestra cultura y así se lo hicieron saber a la pareja de cantantes.

En entrevista para la revista Somos. previo al lanzamiento de su nuevo tema, que forma parte de su álbum “Mis manos”, Camilo sostuvo que está canción es un “regalo” de agradecimiento al Perú, por ser el primer país donde aceptaron su música.

“Ha sido 100% intencional eso. Yo soy un fanático de nuestra estética andina. Yo no siento que Perú y Colombia sean lejanos, son hermanitos. Somos un mismo pueblo y la identidad cultural nuestra es todo. No soy un estudioso del tema, pero sí es un homenaje de una manera muy honesta”, dijo a la revista.

LE PIDEN CAMBIE DE NOMBRE

A pesar de haber sido tendencia en redes sociales, la mayoría de los comentarios que ha recibido el estreno de la canción han sido de críticas y pedidos de respeto hacia lo que es realmente Machu Picchu. En su cuenta de Instagram se puede ver que al poco tiempo de estrenada la canción, más de 5 mil comentarios, en su mayoría de peruanos, le pedían que cambiara de nombre a su segundo tema con Evaluna.

“Esto es indignante , es una burla !!! Más respeto por favor !! Que tiene que ver Machu Picchu con tu música ??? @CamiloMusica ¡¡ Cambia el título !! “, dijo una usuaria en Twitter donde el nombre del artista se convirtió en tendencia.

“Machu Picchu es un nombre en quechua, lengua autóctona del Perú, significa “Montaña Vieja” es una ciudadela hermosa con una historia inigualable. Es irrespetuoso de su parte que uses el nombre de una de las 7 Maravillas del Mundo !! como puro marketing para tu canción”, opinó otro seguidor.

“Los incas no crearon una maravilla, construyeron muros de piedra que aún son un misterio de cómo lograron ser tan precisos. Para que Camilo y Eva Luna vengan a decirle a Machu Picchu ruinas. Anyways aprecien Machu Picchu”, comentó otro fanático.

“Soy mexicana y hasta yo me siento enojada, tantas comparaciones bonitas que pudieron usar y lo único que se les ocurre fue decir ruinas”, indicó otra fan de la parejita.

