Aída Martínez confirma que ‘Loco’ Juan Manuel Vargas quiso besarla | ENTREVISTA | FOTOS

Aída Martínez reconoció que, hace un año y medio, Juan Manuel Vargas intentó besarla y le tiró una cachetada porque le hizo una propuesta indecente, tras asistir a una fiesta en San Miguel.

“Lo que dijo Tilsa es verdad, fue hace un año y medio. No anoté bien mis fechas”, sostuvo Martínez, quien estuvo como invitada en el programa ‘En exclusiva’ de la ‘Vengadora’.



¿Juan Manuel estaba separado?

No sé, no soy fanática del ‘Loco’.



Hace un año y medio su último hijo estaba pequeño...

Esas cosas tendrían que preguntarle a él, si estaba en una ruptura o no.

Muchos dirán ‘por qué contarlo ahora si está bien con su esposa’...

No he contado, a mí me preguntaron (en ‘El valor de la verdad’).



Su familia se puede ver afectada...

Sí, pero qué voy a decir. Ella no es mi amiga, él tampoco.

Hace poco Magaly Medina cuestionó tu trabajo por un viaje que hiciste a Bali, Indonesia. ¿Qué opinas?

Me parece muy desinformada la señora. Tengo tres empresas, me va bien, Indonesia es el país más barato, no necesito un novio que me ‘peche’. Que se quite ese ‘chip’ de que los hombres nos tienen que pagar todo, si su marido le paga todo es su problema.

TILSA



Por su parte, Tilsa Lozano comentó que ‘no le sorprenden’ las declaraciones de Martínez sobre Vargas.



¿Llegó a tus oídos si existen otras chicas que él ha querido subir a su carro?

No diré nada.

¿Aguantarías que te ‘adornen’?

A Miguel, al primer ‘ampay’ lo boté de mi casa a patadas.



De otro lado, ¿cómo fue tu encuentro con Aída Martínez en el programa?

Es mi trabajo, tengo que hablar de notas que tal vez no quiera o verle la cara a gente que no me cae bien.

¿Aída no te cae bien?

Le mandé una carta notarial en su momento por unas cosas que dijo, pero no puedo decir si me cae o no porque no la conozco. (D. B /F. L)