A través de su cuenta de Instagram, Aída Martínez respondió a todos aquellos que la criticaron por manejar bicicleta con su avanzado estado de gestación. La modelo pidió a sus seguidores que no se preocupen por ella.

Resulta que Aída Martínez compartió videos y fotos de lo que fue su paseo familiar en bicicleta acompañada de su esposo. La modelo contó que muchos usuarios le escribieron por considerar que podía poner en riesgo su embarazo.

“Les comento algo. Hay mucha gente que se está cuestionando que maneje bicicleta con cinco meses de embarazo. Yo he hablado con mi ginecólogo, le hecho estas preguntas y me ha dicho que yo puedo hacer estas cosas hasta donde yo lo crea conveniente”, indicó Aída Martínez.

Finalmente, la siempre polémica modelo reveló que no ha tenido inconvenientes a la hora de practicar este deporte.

“Obviamente yo no voy a hacer ejercicios en los cuales tenga dolor o incomodidad. No he tenido dolor manejando bicicleta, me siento superbién. No estoy llevando las cosas al límite. No se preocupen por mí, todo está bien”, precisó.

TROME | Aída Martínez tras críticas por manejar bicicleta embarazada (Video: Instagram)