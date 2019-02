Aída Martínez deja la soltería: se comprometió con corredor de motos 

La modelo Aída Martínez dejará la soltería, ya que su novio, el motociclista, Adolfo Carrasco, la sorprendió con una romántica pedida de mano.



Para esto Adolfo tuvo como cómplices a la mamá, hermanas y sobrina de Aída, quienes sostenían unos cárteles con la frase ‘¿Quieres casarte conmigo?’, mientras el deportista se arrodillaba ante ella para entregarle el anillo.



La arequipeña reveló que estaba emocionada y no podía dejar de llorar.



Como se sabe, Aida Martínez y Adolfo se conocieron cuando practicaban el motociclismo.



“Cómplices en todo, vivíamos a mil por hora, los motores nos acercaron más. A pesar de las distancias, peleas, idas y vueltas, siempre me sacabas un sonrisa. Hoy por hoy, después de tantas luchas, puedo decirte ¡sí!, me quiero casar contigo”, escribió Aída Martínez en su Instagram.