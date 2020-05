Se fue de avance. Aída Martínez grabó un polémico video donde hace acusaciones de grueso calibre. La modelo indica que las personas relacionadas a la farándula tienen problemas de adicción a las drogas.

Magaly Medina presentó el video y comentó las declaraciones que hizo Aída Martínez en una transmisión en directo que realizó con un amigo. “Sabemos que existen drogas en la farándula, pero ella parece que se refería a alguien en especial”, indicó la periodista.

“Tú qué crees que la gente de la tele no es marihua(...) esos se jalan toda mi jato ahorita, la gente es re-drogadicta. Vienen acá a decir (...) ella es una niña, esa niña es la más drogadicta que te puedas imaginar. Ya no necesito drogarme porque nacía drogada”, indicó Aída Martínez.

Al respecto, Magaly Medina hizo énfasis en que Aída Martínez se refirió a una niña. “A quién se referirá no lo sabemos, ella ha hablado de otras en el pasado (...)”, indicó la periodista. Además, se mostró mortificada cuando mostraron un reportaje de Flavia Laos y Aída Martínez, la Urraca indicó que eso es muy irresponsable y que es mejor no ponerlo.

“Los pleitos que ella tenga no implican, sería bueno que le diga con nombre y apellido. Nosotros no podemos poner algo de manera tan irresponsable, si ella no lo dice, nosotros lo sabemos menos porque no sabemos todo de la farándula tampoco”, precisa Magaly Medina.

Aída Martínez habla sobre adicción a las drogas en las personas del espéctaculo

