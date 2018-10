Aída Martínez explica por qué su rostro está con quemaduras y pide que no se alarmen | VIDEO

Aída Martínez llamó la atención el último fin de semana por aparecer en su centro de votación con el rostro completamente cubierto. ¿Por qué? La modelo se sometió a un tratamiento estético que dejó toda su cara con marcas.

Ante toda la situación que se originó, Aída Martínez decidió explicarle a sus seguidores que lo ocurrido no fue un accidente estético, sino que es un tratamiento en la piel que, en primera instancia, la deja así.

"No se alarmen por mi rostro. Es cierto que tengo quemaduras que ahorita por el filtro no se ven. Es debido a un láser al que me he sometido para tener una piel mucho más suave y sana. No es nada malo", aclaró en un primer momento Aída Martínez.

Aída Martínez sobre su tratamiento

Después, la modelo explicó al detalle de qué trataba el tratamiento a láser al que sometió su rostro. De acuerdo a Aída Martínez, anteriormente ha tenido varios problemas con su piel y por eso optó por cambiar de piel.

"Antes tenía manchas en la cara, por eso me sometí al CO2 para tener la piel sana. El domingo fui a votar, cumplí con mi deber y tenía la cara cubierta con una pashmina porque no me puede caer la luz del día ni del foco y unos desubicados me dijeron que parecía Madonna", dejó en claro Aída Martínez.

La bailarina también dijo que ella se encuentra bien y que su ánimo no ha decaído por el tratamiento. Por ese motivo, Aída Martínez les aclaró a sus críticos que no se tapó el rostro por soberbia.

"Esta es mi realidad ahorita. No estoy triste, no estoy mal. Solo estoy esperando mejorar y que se me caiga la costra para poder tener una piel mucho más bonita debido a los problemas que venía teniendo", indicó Aída Martínez.

Finalmente, la exconductora de TV mostró su rostro mientras grababa el video para Instagram y dijo que si había usado filtro para grabar los anteriores era para no herir susceptibilidades. "Si pongo filtros a unos videos es porque no quiero herir susceptibilidades. Como ahora últimamente la gente se ofende por todo, pero esta es la realidad"

Aída Martínez

