EN POLÉMICA. Aída Martínez está nuevamente en el ojo de la tormenta, esta vez, por llevar a su bebita de tan solo cuatro meses a una juerga, donde decenas de personas tomaban y bailaban en un ambiente pequeño, cerrado y con música a todo volúmen, sin mascarillas y sin guardar el distanciamiento social recomendando para evitar contagios de coronavirus.

La modelo usó sus redes sociales para arremeter contra sus críticos y, muy fiel a su estilo, les pidió que no se metan en la crianza de su pequeña y hasta soltó tremenda lisura y bloqueó a todos aquellos que se atrevieron a criticarla.

“Realmente me cuesta entender a esta sociedad que está de cabeza y es doble moral. Siempre critican a las mamás por el hecho de que dejen a sus bebés en casa con las nanas y no los lleven con ellos, dicen ‘para qué traes un hijo al mundo si no vas a cargar con el para todos lados’, y una que carga a todos lados con su hija, en mi caso porque yo me la llevo hasta el baño, dicen ‘cómo la vas a llevar a esos lugares, que pobre bebe, que esos ambientes son para adultos”, dijo indignada en sus historias de Instagram.

“A mí no me jod... mamitas por favor. Yo hago lo que me da la gana y punto, yo crío a mi manera y punto. No les parece ni una cosa ni la otra, no entiendo, decídanse pues señoras por favor, igual, bloqueadas están todas”, agregó Aída Martínez.

EL INFORME DE MAGALY

Magaly Medina sacó un informe sobre el tremendo juergón en el que participó Aída Martínez con su hijita y su esposo. En las imágenes se les ve en el restaurante ‘La Gloria’ de Miraflores, que antes ha sido protagonista de diversas notas por las reuniones que organizan en plena pandemia.

La modelo se muestra bailando con su bebé en brazos en un ambiente pequeño, cerrado, con música a todo volumen y alcohol por doquier. Ella tomaba tequila mientras su pareja se encargaba de su pequeña.

