Por: Deyanira Bautista

Aída Martínez afirmó que estar embarazada ‘es la alegría más grande del mundo’ y vive un feliz matrimonio al lado de su esposo, el empresario y piloto de motos Adolfo Carrasco.

“Mi pancita ya se está notando bastante, voy a cumplir los seis meses. Ya no puedo agacharme o pararme con facilidad, pero la verdad estoy muy feliz con cada momento”, sostuvo la arequipeña.

¿Estás viviendo una linda etapa?

Es la alegría más grande del mundo. Llevo un embarazo tranquilo y sigo haciendo mis actividades. Mi esposo me apoya en todo. Puedo decir que tengo casi la vida perfecta.

¿Ya escogieron el nombre de la bebé?

Adolfo y yo tenemos que ponernos de acuerdo, pero todavía estamos relajados con ese tema porque faltan cuatro meses para que nazca.

¿Has pensando en televisar tu parto?

Me han propuesto, no te puedo decir qué canal, pero sería una opción que tendría que conversarla con mi esposo.

Vemos en redes sociales que continúas trabajando…

Sí, le doy duro a la chamba. En estos momentos he incrementado en seguidoras mujeres en mis redes sociales y aprovecho en ofrecer los diferentes productos que vendo vía online. Tengo tres empresas, una de segunda mano, otra de importaciones y pertenezco a la compañía ‘Mary Kate’. No pienso parar porque como mujer tengo que cumplir metas, tranquilamente mi esposo me podría mantener, pero no lo permitiría.

¿Cómo va tu matrimonio con Adolfo Carrasco?

Vamos a cumplir cuatro meses de casados y el 21 (de noviembre) cumplimos cuatro años de relación. Las cosas me están yendo superbién, mejor de lo que alguna vez en mi vida esperé, tengo un esposo increíble, tengo todo lo que necesito y me va bien en el trabajo.